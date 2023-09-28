Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3179
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 301
Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо
Сьогодні 12:48 429
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 305
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 5043
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 38274 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2562
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 204
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1214
Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:43 692
Прямі трансляції

Пономарьов: Кривбас сьогодні - найсильніша команда в чемпіонаті України

Тренер Руха розповів про найкращу команду в чемпіонаті України
Сьогодні 15:41 229 0
Пономарьов: Кривбас сьогодні - найсильніша команда в чемпіонаті України
#Кривбас, #Рух Львів, #Віталій Пономарьов

Джерело - Український футбол.

Кривбас показує найкращу гру в чемпіонаті України наразі.

Про це розповів головний тренер Руха Віталій Пономарьов.

"Мені подобаються команди, які грають в атакувальний футбол. Цікаві матчі були проти Динамо і Шахтаря. У наступному турі на нас чекає дуже складна гра з Кривбасом. На мою думку, криворізька команда сьогодні найсильніша в чемпіонаті України. 

  Вернидуба в другому турі поспіль визнано найкращим тренером УПЛ

На цей момент Кривбас показує якіснішу гру, чим Шахтар та Динамо. Думаю, що Кривбас може поборотися за чемпіонство. Вернидуб зібрав хорошу команду і поставив їй гру. Головне, щоб Кривбаса вистачило на всю дистанцію", - сказав Пономарьов.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 21678
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО 3582
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3454
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 38274 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19388
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5043
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30466
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80852
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27880
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18415 3
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30408
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25670