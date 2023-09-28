Пономарьов: Кривбас сьогодні - найсильніша команда в чемпіонаті України

Джерело - Український футбол.
Кривбас показує найкращу гру в чемпіонаті України наразі.
Про це розповів головний тренер Руха Віталій Пономарьов.
"Мені подобаються команди, які грають в атакувальний футбол. Цікаві матчі були проти Динамо і Шахтаря. У наступному турі на нас чекає дуже складна гра з Кривбасом. На мою думку, криворізька команда сьогодні найсильніша в чемпіонаті України.
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На цей момент Кривбас показує якіснішу гру, чим Шахтар та Динамо. Думаю, що Кривбас може поборотися за чемпіонство. Вернидуб зібрав хорошу команду і поставив їй гру. Головне, щоб Кривбаса вистачило на всю дистанцію", - сказав Пономарьов.
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