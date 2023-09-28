Пономарьов: Кривбас сьогодні - найсильніша команда в чемпіонаті України

Кривбас показує найкращу гру в чемпіонаті України наразі.

Про це розповів головний тренер Руха Віталій Пономарьов.

"Мені подобаються команди, які грають в атакувальний футбол. Цікаві матчі були проти Динамо і Шахтаря. У наступному турі на нас чекає дуже складна гра з Кривбасом. На мою думку, криворізька команда сьогодні найсильніша в чемпіонаті України.