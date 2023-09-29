Ватцке про повернення збірних росії U-17: Це про дітей

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Молодіжні команди росії з футболу не відносяться до дорослих

Про це розповів віцепрезидент Німецького футбольного союзу та член виконкому УЄФА Ганс-Йоахім Ватцке.

"Це точно не пом'якшення нашого негативного ставлення до Росії, а навпаки: дорослі команди залишаються поза участю. Це про дітей, які не можуть допомогти на огидній війні та в житті яких не сформувалася політична воля.

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До того ж вони б не грали під російським прапором! Звідси така оцінка. Майте на увазі, що для того, щоб щось було реалізовано, все ще повинні бути виконані різні умови", - заявив Вацке.

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