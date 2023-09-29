Шмідт: Не бачу, щоб Трубін нервував, він дуже спокійний

Джерело - A Bola.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін дуже спокійний.

Про це розповів головний тренер "орлів" Рогер Шмідт перед матчем 7-го туру чемпіонату Португалії проти Порту.

"Трубін дуже спокійний, зовсім не знервований. У нього був не найкращий старт на нашому стадіоні проти Зальцбурга, але потім під час гри він залишався спокійним, йому вдалося додати, зосередитися. Кожна гра буде допомагати йому прогресувати, краще пізнати своїх партнерів по команді, а також звикнути до стадіону.

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Він дуже мотивований. Я не бачу в ньому знервованого воротаря, який би занадто багато думав про такі речі. Штаб добре підготував його. Впевнений, що завтра він проведе хорошу гру",- сказав Шмідт.

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