Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів

Клуб можуть дискваліфікувати з Ліги чемпіонів

Барселоні знову загрожує виключення з Ліги чемпіонів через справу Негрейри.

Про це повідомляє As з посиланням на джерела в УЄФА.

Ідеальною позицією для УЄФА було б дочекатися завершення розслідування, однак "блаугранас" можуть бути дискваліфіковані з ЛЧ ще до оприлюднення вердикту суду, якщо інспектори УЄФА з етики та дисциплінарних питань вважатимуть, що провина клубу є достатньо очевидною.

Справа Негрейри – звинувачення Барселони в хабарях Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, який обіймав посаду віцепрезидента Технічного комітету суддів Федерації футболу Іспанії. З 2001 до 2018 року Негрейра отримав від каталонців 7,3 мільйона євро.

У липні Барселона була тимчасово допущена до турніру, при цьому в повідомленні зазначалося, що УЄФА залишає за собою майбутнє рішення щодо участі клубу в європейських змаганнях.

Нагадаємо, суд звинуватив Барселону, Негрейру та Бартомеу у хабарництві.