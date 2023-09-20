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Власники WWE ведуть переговори з Роналду з приводу його появи на шоу

Роналду може з'явитися на шоу WWE у Саудівській Аравії
Сьогодні 16:54 169 0
Власники WWE ведуть переговори з Роналду з приводу його появи на шоу
#WWE, #Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - AS.

Нові власники World Wrestling Entertainment (WWE) ведуть перемовини з Кріштіану Роналду щодо його появи на шоу Сrown Jewel, яке відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє AS.

Компанія Endeavor, яка віднедавна володіє мажоритарною частиною акцій рестлінг-промоушену, хоче, щоб 5-разовий володар Золотого м'яча став зірковим гостем листопадового PPV та відповідно підвищив його престиж.

  Сульшер: Рішення підписати Роналду виявилося помилкою

Про яку саме форму співпраці йде мова, матчі чи ролі ведучого, не зазначається.

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