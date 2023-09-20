Власники WWE ведуть переговори з Роналду з приводу його появи на шоу

Джерело - AS.
Нові власники World Wrestling Entertainment (WWE) ведуть перемовини з Кріштіану Роналду щодо його появи на шоу Сrown Jewel, яке відбудеться у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє AS.
Компанія Endeavor, яка віднедавна володіє мажоритарною частиною акцій рестлінг-промоушену, хоче, щоб 5-разовий володар Золотого м'яча став зірковим гостем листопадового PPV та відповідно підвищив його престиж.
Сульшер: Рішення підписати Роналду виявилося помилкою
Про яку саме форму співпраці йде мова, матчі чи ролі ведучого, не зазначається.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!