Власники WWE ведуть переговори з Роналду з приводу його появи на шоу

Роналду може з'явитися на шоу WWE у Саудівській Аравії

Джерело - AS.

Нові власники World Wrestling Entertainment (WWE) ведуть перемовини з Кріштіану Роналду щодо його появи на шоу Сrown Jewel, яке відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє AS.

Компанія Endeavor, яка віднедавна володіє мажоритарною частиною акцій рестлінг-промоушену, хоче, щоб 5-разовий володар Золотого м'яча став зірковим гостем листопадового PPV та відповідно підвищив його престиж.

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Про яку саме форму співпраці йде мова, матчі чи ролі ведучого, не зазначається.

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