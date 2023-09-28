Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3148
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 201
Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо
Сьогодні 12:48 259
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 267
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 5016
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 38134 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2483
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 178
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1178
Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:43 671
Прямі трансляції

Суд звинуватив Барселону, Негрейру та Бартомеу у хабарництві

Барселону звинуватили у хабарництві
Сьогодні 14:17 202 0
Суд звинуватив Барселону, Негрейру та Бартомеу у хабарництві
Фото: Getty Images
#Барселона

Джерело - El Debate.

Суддя у справі колишнього віцепрезидента суддівського комітету Федерації футболу Іспанії Хосе Негрейри Хоакін Агірре звинуватив Барселону у хабарництві.

Про це повідомляє El Debate.

Суд стверджує, що виплата каталонцями 7,5 мільйона євро Негрейрі є злочином.

Також в хабарництві звинувачені колишні президенти Барселони Жозеп Бартомеу та Сандро Росель, сам Негрейра та його син Хав'єр Енрікес Ромеро.

Суд вважає, що жодна посадова особа не може отримувати додаткову винагороду за виконання державних обов’язків. Таке рішення мотивоване судовою практикою Верховного Суду.

Нагадаємо, Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО 3543
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 21654
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 38134 1
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5016
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19322
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3375
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8961
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40640 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80466
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108944 4
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41802 1
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18220