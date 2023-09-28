Суд звинуватив Барселону, Негрейру та Бартомеу у хабарництві

Барселону звинуватили у хабарництві

Джерело - El Debate.

Суддя у справі колишнього віцепрезидента суддівського комітету Федерації футболу Іспанії Хосе Негрейри Хоакін Агірре звинуватив Барселону у хабарництві.

Про це повідомляє El Debate.

Суд стверджує, що виплата каталонцями 7,5 мільйона євро Негрейрі є злочином.

Також в хабарництві звинувачені колишні президенти Барселони Жозеп Бартомеу та Сандро Росель, сам Негрейра та його син Хав'єр Енрікес Ромеро.

Суд вважає, що жодна посадова особа не може отримувати додаткову винагороду за виконання державних обов’язків. Таке рішення мотивоване судовою практикою Верховного Суду.

Нагадаємо, Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу.

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