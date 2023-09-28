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Піолі: Мілану потрібно грати краще

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Піолі: Мілану потрібно грати краще
Фото - Getty Images
#Мілан, #Піолі

Джерело - football.ua.

Мілану необхідно покращувати свою гру.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Стефано Піолі.

"Ми добре розпочали матч, могли вийти вперед, але нам не вистачило рішучості біля чужих воріт. Потім ми пропустили гол з необережності. Після цього ми правильно зробили, що змінили ситуацію, керуючись нашими принципами, і виграли матч, який, звісно, ​​був непростим.

Зараз у мене не так багато гравців, але ті, що в нас є, готові. У довгостроковій перспективі ми отримаємо перевагу у вигляді підвищення мотивації та зменшення кількості травм. Я вноситиму зміни не тільки через щільний графік, але й для того, щоб підтримувати високий рівень команди.

У першому таймі ми нічим не ризикували. У другому таймі ми пропустили занадто багато передач, але діяти першим номером протягом 95 хвилин не так просто. Проте зрозуміло, що нам треба було грати краще", — сказав Піолі.

Нагадаємо, Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії.

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