Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3098
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 67
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 215
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 4971
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 37906 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2289
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 155
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1116
Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:43 650
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Вчора 22:23 3234
Прямі трансляції

Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії

Мілан представив концепцію нового стадіону
Сьогодні 13:20 67 0
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
#Мілан

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Мілан здійснив перший формальний крок до будівництва нового стадіону.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Клуб зробив пропозицію міській раді Мілана щодо містобудівного розвитку району Сан-Франческо.

У своїй пропозиції Мілан представив концепцію нового стадіону, який зможе вмістити 70 тисяч глядачів.

Головна мета проєкту - побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії шляхом використання відновлювальних джерел енергії та впровадження системи рециркуляції води.

Окрім того, Мілан хоче зробити нову арену "еталоном доступності", щоб вболівальники з обмеженими можливостями могли безпечно дивитися матчі в будь-якому місці стадіону.

Разом із цим на новому стадіоні планується розмістити клубний музей Мілана, нову штаб-квартиру, готель та розважальний центр.

Нагадаємо, Мілан цікавиться захисником Бетіса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 21629
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19277
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 37906 1
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО 3444
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3234
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 4971
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16322
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154314 7
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23807 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83672 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23136 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22785