Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії

Джерело - офіційний сайт Мілана.
Мілан здійснив перший формальний крок до будівництва нового стадіону.
Про це повідомляє пресслужба "россонері".
Клуб зробив пропозицію міській раді Мілана щодо містобудівного розвитку району Сан-Франческо.
У своїй пропозиції Мілан представив концепцію нового стадіону, який зможе вмістити 70 тисяч глядачів.
Головна мета проєкту - побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії шляхом використання відновлювальних джерел енергії та впровадження системи рециркуляції води.
Окрім того, Мілан хоче зробити нову арену "еталоном доступності", щоб вболівальники з обмеженими можливостями могли безпечно дивитися матчі в будь-якому місці стадіону.
Разом із цим на новому стадіоні планується розмістити клубний музей Мілана, нову штаб-квартиру, готель та розважальний центр.
Нагадаємо, Мілан цікавиться захисником Бетіса.
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