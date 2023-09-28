Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії

Мілан представив концепцію нового стадіону

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Мілан здійснив перший формальний крок до будівництва нового стадіону.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Клуб зробив пропозицію міській раді Мілана щодо містобудівного розвитку району Сан-Франческо.

У своїй пропозиції Мілан представив концепцію нового стадіону, який зможе вмістити 70 тисяч глядачів.

Головна мета проєкту - побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії шляхом використання відновлювальних джерел енергії та впровадження системи рециркуляції води.

Окрім того, Мілан хоче зробити нову арену "еталоном доступності", щоб вболівальники з обмеженими можливостями могли безпечно дивитися матчі в будь-якому місці стадіону.

Разом із цим на новому стадіоні планується розмістити клубний музей Мілана, нову штаб-квартиру, готель та розважальний центр.

Нагадаємо, Мілан цікавиться захисником Бетіса.

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