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Тоуні хоче покинути Брентфорд

Айвен Тоуні хоче попробувати сили у новому клубі
Сьогодні 19:10 125 0
Тоуні хоче покинути Брентфорд
#Брентфорд, #Айвен Тоуні

Джерело - Чемпіон.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні вирішив покинути поточний клуб зимою або влітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Стверджується, що футболіст хоче спробувати свої сили в новому клубі. Для цього він змінить агентів найближчим часом.

В минулому сезоні Тоуні взяв участь у 35 матчах в яких йому вдалося відзначитися 21 голом та 5 гольовими передачами. Контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2025 року. 

Раніше форвард Брентфорда Айвен Тоуні отримав скорочену дискваліфікацію за порушення правил на ставки через ігрову залежність.

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