Хаві відреагував на звинувачення Барселони у корупції

Головний тренер Барселони Хаві відреагуав на звинувечення клубу у корупції.

Про це розповів сам іспанський фахівець в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"Наступного тижня буде ще одна новина про Негрейра, через п'ятнадцять днів ще одна, а через півтора місяці буде ще одна. Ви вже знаєте мою думку про справу. Подивіться архів будь-якої газети і побачите. У мене ніколи не було відчуття, що судді допомагають Барселоні. Ніколи.

Я не думаю про справу Негрейри. Я маю достатньо щоденної роботи з командою", – сказав Хаві.