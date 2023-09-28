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Хаві відреагував на звинувачення Барселони у корупції

Хаві відреагував на звинувачення Барселони у корупції
Сьогодні 17:24 107 0
Хаві відреагував на звинувачення Барселони у корупції
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Барселони Хаві відреагуав на звинувечення клубу у корупції.

Про це розповів сам іспанський фахівець в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"Наступного тижня буде ще одна новина про Негрейра, через п'ятнадцять днів ще одна, а через півтора місяці буде ще одна. Ви вже знаєте мою думку про справу. Подивіться архів будь-якої газети і побачите. У мене ніколи не було відчуття, що судді допомагають Барселоні. Ніколи.

Я не думаю про справу Негрейри. Я маю достатньо щоденної роботи з командою", – сказав Хаві.

Нагадаємо, Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу.

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