Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу

Між клубами є усна домовленість

Джерело - Чемпіон.

Орендований у Манчестер Сіті гравець Барселони Жоау Канселу може стати повноцінним гравцем каталонського клубу.

Про це повідомляє El Chiringuito.

29-річний португалець у 2024 році хоче грати тільки за "блаугранас".

Між клубами є усна домовленість про право викупу футболіста за 35 мільйонів євро.

💣 "JOAO CANCELO solo quiere jugar en el BARÇA en 2024".



💰 "Hay una cláusula verbal de 35M€ para ficharlo".



Información de @10JoseAlvarez en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/dBWrMYTXCE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2023

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.

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