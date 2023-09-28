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Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу

Між клубами є усна домовленість
Сьогодні 12:18 204 0
Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу
#Барселона, #Канселу, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Орендований у Манчестер Сіті гравець Барселони Жоау Канселу може стати повноцінним гравцем каталонського клубу.

Про це повідомляє El Chiringuito.

29-річний португалець у 2024 році хоче грати тільки за "блаугранас".

Між клубами є усна домовленість про право викупу футболіста за 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.

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