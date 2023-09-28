Барселона домовилася з Манчестер Сіті про викуп Канселу

Джерело - Чемпіон.
Орендований у Манчестер Сіті гравець Барселони Жоау Канселу може стати повноцінним гравцем каталонського клубу.
Про це повідомляє El Chiringuito.
29-річний португалець у 2024 році хоче грати тільки за "блаугранас".
Між клубами є усна домовленість про право викупу футболіста за 35 мільйонів євро.
💣 "JOAO CANCELO solo quiere jugar en el BARÇA en 2024".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2023
💰 "Hay una cláusula verbal de 35M€ para ficharlo".
Información de @10JoseAlvarez en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/dBWrMYTXCE
Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!