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Збірні Норвегії не будуть грати з російськими командами

Норвегія приєдналась до бойкоту проти росії
Сьогодні 17:40 312 0
Збірні Норвегії не будуть грати з російськими командами

Джерело - tribuna.com.

Норвезькі команди, попри рішення УЄФА, не будуть грати зі збірними росії.

Про це повідомляє сайт Норвезької федерації футболу.

"Ми не знали, що цим питанням повинна займатися УЄФА, і ми повинні очікувати кращих рішень від УЄФА в такому важливому питанні. Ми дотримуємося нашої позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських команд, поки триває війна.

Це ставлення, яке об’єднує весь норвезький спорт у солідарності з Україною, і яке також слід розглядати як частину санкцій, навколо яких об“єдналась Європа.

В основному ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути вигнані з футболу чи інших арен через дії дорослих і влади. Футбол має об’єднувати, а не роз’єднувати.

Однак ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації надто важко відокремити національний футбол від російського народу та потреби режиму використовувати футбол як частину своєї пропаганди, і що нерозумно робити такий відступ зараз без дослідження того, як у такому рішенні будуть враховані міркування нейтралітету та солідарності.

Ми маємо очікувати кращого управління справами з боку УЄФА у такому важливому та принциповому питанні", - сказала президентка Норвезької федерації футболу Лізе Клавенесс.

Раніше повідомлялося, що шведський футбольний союз не допустить збірну росії до жіночого Євро-2024.

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