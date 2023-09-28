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Скрипник: Ворскла показала характер після поразки від Кривбасу

Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти харківського Металіста 1925 (3:0).
Сьогодні 18:25 168 0
Скрипник: Ворскла показала характер після поразки від Кривбасу
#Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - vorskla.com.ua.

Гравці Ворскли серйозно налаштувалися на кубковий матч проти Металіста 1925.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Кубкова гра – це завжди гра до перемоги. Я дякую своїм хлопцям, які показали характер після поразки вдома від Кривбасу. Налаштовувались на цей матч серйозно. Майже ніяких шансів супернику не дали. Я задоволений насамперед тим, що ми змогли змінити свій поганий настрій, який тримався кілька днів.

Я вирішив зіграти основою, бо лише через матчі можна набути впевненості. І ось саме через такі матчі, як зараз, вирішуються ті психологічні моменти, про які вже я сказав. У нас не гратимуть наступну гру Корнієнко і Сантана, тож молодь свій шанс отримає точно.

У нас була хороша серія із трьох поспіль перемог. Ми переграли на виїзді Верес, що дуже складно. Потім – Чорноморець, Олександрію. Виникла пауза і я сказав, що користі для нас вона зараз не принесе. Це був збитий ритм, і через два тижні вже зовсім інша картина. Особливо це стосується гри з Кривбасом, де ми поступилися заслужено.

Зі свого досвіду можу сказати, що впевненість приходить лише тоді, коли ти граєш основою, є люди, які виходять на заміну, відчуваючи підтримку більш досвідчених партнерів по команді. Поки зо залишаємось у Києві, у четвер проведемо тренування в першій половині дня, а потім вирушаємо до Львова на матч із Шахтарем", - відзначив Скрипник.

Раніше Ворскла розгромила Металіст 1925.

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