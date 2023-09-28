Рух налаштовується на складне протистояння проти Кривбасу у наступному турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Кривбас на сьогодні є однією з найсильніших команд у чемпіонаті України. Тому ми готуємось до дуже складної гри. Водночас ми не будемо відходити від наших ігрових принципів і постараємось змусити суперника грати у наш футбол. Зараз криворіжці набрали хорошу форму, відтак це буде непросто зробити.

Потрібно, щоб хлопці не відчували різниці між домашніми та виїзними іграми та психологічно звикали до такого тиску. Адже всі матчі потрібно грати на однаково високому рівні. На це також потрібно звертати увагу при підготовці до гри.

Про суперника можна сказати, що це дуже добре підготовлена команда. Юрій Вернидуб проводить якісну роботу з Кривбасом і видно, що футболісти чітко виконують його вимоги. Це не перша команда цього спеціаліста, яка грає в агресивний і цікавий футбол – це було раніше в Зорі та Шерифі. Підопічні Вернидуба тиснуть на своїх суперників і не дають довго думати на полі. Це буде цікавий, але складний матч для нас, – сказав Пономарьов.