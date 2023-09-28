Металіст 1925 - Ворскла 0:3: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка України Ворскла переграла Металіст 1925.
Кубок України 2023/24
1/8 фіналу, 27 вересня
Металіст 1925 - Ворскла 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Кане, 0:2 - 45+1 Степанюк, 0:3 - 74 Нестеренко
Металіст 1925: Потімков, Рудавський (Ткаченко 86), Ткачук Є., Курило (Червак 46), Фарина, Ткачук А., Арі Моура, Мартинюк (Ногейра 46), Чирук (Сидоров 73), Абдуллаєв (Ременюк 46), Борячук
Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко, Павлюк, Якубу (Крупський 69), Нестеренко (Тіагуіньо 79), Челядін (Хрипчук 69), Кане (Островський 79), Сантана, Степанюк (Черниш 79)
Попередження: Ткачук А. 46, Чирук 59 — Фарина 30
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