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Металіст 1925 - Ворскла 0:3: огляд матчу

Огляд матчу Металіст 1925 - Ворскла
Сьогодні 17:52 190 0
Металіст 1925 - Ворскла 0:3: огляд матчу
#Металіст 1925, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України Ворскла переграла Металіст 1925.

Кубок України 2023/24

1/8 фіналу, 27 вересня

Металіст 1925 - Ворскла 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Кане, 0:2 - 45+1 Степанюк, 0:3 - 74 Нестеренко

Металіст 1925: Потімков, Рудавський (Ткаченко 86), Ткачук Є., Курило (Червак 46), Фарина, Ткачук А., Арі Моура, Мартинюк (Ногейра 46), Чирук (Сидоров 73), Абдуллаєв (Ременюк 46), Борячук

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко, Павлюк, Якубу (Крупський 69), Нестеренко (Тіагуіньо 79), Челядін (Хрипчук 69), Кане (Островський 79), Сантана, Степанюк (Черниш 79)

Попередження: Ткачук А. 46, Чирук 59 — Фарина 30

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