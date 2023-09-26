Вернидуба в другому турі поспіль визнано найкращим тренером УПЛ

Джерело - УПЛ.
УПЛ оголосила переможців голосування в номінаціях найкращому тренеру та найкращому гравцю 8-го туру чемпіонату.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
На першому етапі Ліга опитала журналістів та партнерів, на другому етапі у соціальних мережах голосували вболівальники.
Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування було винесено чотири номінанти, з яких глядачі обирали своїх фаворитів туру.
За підсумками голосування найкращим гравцем та тренером 8-го туру стали хавбек Динамо Володимир Бражко та наставник Кривбасу Юрій Вернидуб.
Зазначимо, що Вернидуб визнається тренером туру вдруге поспіль.
Нагадаємо, що у 8-му турі Кривбас розгромив Ворсклу (4:1). Динамо ж обіграло ЛНЗ (4:2), Бражко в цьому матчі забив красивий гол дальнім ударом.
Підсумки голосування:
Володимир Бражко
- - Instagram: 48%
- - Telegram: 36%
- - Google Form: 29%
Юрій Вернидуб:
- - Instagram: 42%
- - Telegram: 52%
- - Google Form: 38%