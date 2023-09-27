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Оболонь – Динамо 1:0: огляд матчу

Оболонь вибила Динамо з Кубка України
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Оболонь – Динамо 1:0: огляд матчу
#Динамо Київ, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилось Оболоні у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Кубок України, 1/8 фіналу

27 вересня

Оболонь – Динамо 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Суханов 

Оболонь: 13. Кичак (к), 2. Карась (16. Лук’янчук, 81), 3. Приймак, 34. Вовкун, 20. Фатєєв (9. Мединський, 81), 5. Осман (24. Прокопенко, 70), 19. Косовський (17. Черненко, 81), 37. Дубко, 4. Мороз, 55. Суханов (8. Тарануха, 62), 95. Краснопір.

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваєв, 4. Попов, 40. Біловар (34. Сирота, 62), 44. Дубінчак, 6. Бражко (92. Рамадані, 62), 18. Андрієвский, 7. Ярмоленко, 29. Буяльський (к), 30. Діалло (91. Волошин, 46), 77. Беніто (8. Шепелєв, 74).

Попереджені: Черненко (84), Дубко (86), Мороз (90+1) – Буяльський (53), Шепелєв (75).

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