Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Сьогодні 18:56 1511
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО
Сьогодні 19:36 721
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Сьогодні 16:42 21182
Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо
Сьогодні 15:51 273
Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії
Сьогодні 15:17 653
Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo
Сьогодні 14:39 235
Золота ера Дніпра
Сьогодні 13:28 1452
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:27 27177
Збірна України не братиме участь у Кубку Європи
Сьогодні 11:39 897
Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 09:51 963
Прямі трансляції

Шевченко: Готуємося до другого благодійного матчу

Шевченко прокоментував призначення позаштатним радником президента України
Сьогодні 20:12 148 0
Шевченко: Готуємося до другого благодійного матчу

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Андрій Шевченко анонсував підготовку до благодійного матчу на підтримку України.

Про це розповів сам футболіст у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський призначив мене своїм позаштатним радником з питань спорту. З огляду на свій досвід, я бачу себе корисним у процесі перемовин щодо організації міжнародних спортивних заходів за участі України та створенню нових подій для підтримки України. Позиція позаштатного радника — продовження діяльності, яку я вже півтора роки проводжу, як амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24. 

Разом з командою UNITED24 ми залучили на допомогу України мільйони доларів, провели низку благодійних акцій; серед яких Game4Ukraine - великий футбольний матч на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні, де світові зірки футболу приймали участь. Найголовніше, ми залучили багато уваги до України яка на сьогоднішній день нам дуже потрібна. Зараз розпочата підготовка до другого футбольного благодійного матчу. 

Під час повномасштабної війни, ми повинні використовувати усі можливості і ресурси, щоб донести наше потужне повідомлення і щоб голос нашої країни звучав на світовій арені. Спорт - це велика сила, яка об'єднує мільярди людей з усього світу. 

Ми маємо робити усе, щоб заохочувати людей підтримувати Україну, а я як і раніше, зроблю усе для цього", - відзначив Шевченко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 27177
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України 1511
Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі 1613
Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях 1862
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 21182
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором 1995
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18411 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83652 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82146
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8953
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3005
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89462 1