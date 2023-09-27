Шевченко: Готуємося до другого благодійного матчу

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Андрій Шевченко анонсував підготовку до благодійного матчу на підтримку України.

Про це розповів сам футболіст у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський призначив мене своїм позаштатним радником з питань спорту. З огляду на свій досвід, я бачу себе корисним у процесі перемовин щодо організації міжнародних спортивних заходів за участі України та створенню нових подій для підтримки України. Позиція позаштатного радника — продовження діяльності, яку я вже півтора роки проводжу, як амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24.

Разом з командою UNITED24 ми залучили на допомогу України мільйони доларів, провели низку благодійних акцій; серед яких Game4Ukraine - великий футбольний матч на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні, де світові зірки футболу приймали участь. Найголовніше, ми залучили багато уваги до України яка на сьогоднішній день нам дуже потрібна. Зараз розпочата підготовка до другого футбольного благодійного матчу.

Під час повномасштабної війни, ми повинні використовувати усі можливості і ресурси, щоб донести наше потужне повідомлення і щоб голос нашої країни звучав на світовій арені. Спорт - це велика сила, яка об'єднує мільярди людей з усього світу.

Ми маємо робити усе, щоб заохочувати людей підтримувати Україну, а я як і раніше, зроблю усе для цього", - відзначив Шевченко.