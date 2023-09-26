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Президент України призначив Шевченка своїм позаштатним радником

Сьогодні 21:54 384 0
Президент України призначив Шевченка своїм позаштатним радником
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленский призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

Андрій Миколайович Шевченко - український футболіст, грав за київське Динамо, Мілан та лондонський Челсі. Протягом 2016-2021 років - головний тренер національної збірної України. Заслужений майстер спорту України, має звання Героя України.

Після початку повномасштабної війни Шевченко став першим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

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