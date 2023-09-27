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Швеція, Фінляндія та Данія не гратимуть зі збірними росії U-17

Європейські збірні проти допуску росіян
Сьогодні 19:31 189 0
Швеція, Фінляндія та Данія не гратимуть зі збірними росії U-17

Джерело - tribuna.com.

У Федераціях футболу Швеції, Фінляндії та Данії теж заявили про відмову грати зі збірними росії U-17, попри рішення УЄФА про їх допуск до міжнародних змагань.

Про це йдеться в заяві організацій.

"Футбольна асоціація Швеції не підтримує рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних Росії U-17 до змагань УЄФА.

Збірні Швеції не повинні грати проти Росії ні у Швеції, ні за кордоном.. Російські та білоруські спортсмени не повинні допускатися до міжнародних змагань, поки триває війна проти України.

У травні 2024 року у Швеції буде організований фінал ЧЄ U-17. Ми не допускаємо до участі в цьому турнірі збірну Росії, яка могла пройти кваліфікацію", - сказали у федерації футболу Швеції.

"Наше попереднє рішення все ще в силі: збірні Фінляндії з футболу та футзалу поки що не гратимуть проти російських чи білоруських команд у будь-яких вікових категоріях", - заявили у Федерації футболу Фінляндії.

"Ми не збираємося бачити збірну Данії у матчах проти збірної Росії, незалежно від вікових категорій. Я хотів би це підкреслити. Наша позиція така ж, якою вона була завжди", - наголосив керівник відділу комунікацій Федерації футболу Данії Якоб Хоєр.

Нагадаємо, латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії.

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