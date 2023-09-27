Екстренер Шахтаря може очолити Реал

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Брайтона Роберто де Дзербі може влітку очолити Реал.
Про це повідомляє журналіст Хесус Гальєго.
"На ринку є й інші тренери, які також подобаються мадридському Реалу. Тренери, за якими вони стежать і які не мають минулого в Реалі, що іноді може служити аргументом "за" або "проти".
Де Дзербі - топовий фахівець, а його команда грає видовищно", - заявив Гальєго.
Нагадаємо, після закінчення сезону чинний тренер Реала Карло Анчелотті залишить клуб і стане біля керма збірної Бразилії.
Раніше повідомлялося, що Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі.