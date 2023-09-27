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Екстренер Шахтаря може очолити Реал

Реал шукає заміну Анчелотті
Сьогодні 18:17 288 0
Екстренер Шахтаря може очолити Реал
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Роберто Де Дзербі

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Брайтона Роберто де Дзербі може влітку очолити Реал.

Про це повідомляє журналіст Хесус Гальєго.

"На ринку є й інші тренери, які також подобаються мадридському Реалу. Тренери, за якими вони стежать і які не мають минулого в Реалі, що іноді може служити аргументом "за" або "проти".

Де Дзербі - топовий фахівець, а його команда грає видовищно", - заявив Гальєго.

Нагадаємо, після закінчення сезону чинний тренер Реала Карло Анчелотті залишить клуб і стане біля керма збірної Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі.

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