Екстренер Шахтаря може очолити Реал

Головний тренер Брайтона Роберто де Дзербі може влітку очолити Реал.

Про це повідомляє журналіст Хесус Гальєго.

"На ринку є й інші тренери, які також подобаються мадридському Реалу. Тренери, за якими вони стежать і які не мають минулого в Реалі, що іноді може служити аргументом "за" або "проти".

Де Дзербі - топовий фахівець, а його команда грає видовищно", - заявив Гальєго.