Президент Вереса: Ми не окупили трансляцію матчу з Шахтарем

Верес не окупив витрати на трансляцію кубкового матчу з Шахтарем, яка була платна на YouTube (ціна перегляду становила 35 гривень).

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"Пару тисяч – для нас цей результат був би нормальним, 10 тисяч було б взагалі супер. Тому десь так, посерединці, плюс мінус. Для першого початку, привчити аудиторію, бо, скажімо так, десь нерозуміння є. Нічого, цей шлях не швидкий, цей шлях довгий, шлях до платного футболу. Як для першого кроку, вважаю, позитивно. Трансляція була високої якості.

На виробництво ми витратили більше ніж 100 тисяч гривень. Не хотів би називати конкретну суму, бо не пам'ятаю, чи в нас є комерційна угода. Скажемо так, трансляцію ми не окупили, безперечно. Все-таки 35 грн – це ж за вирахуванням податків і послуг ютубу. Подивимося, скільки буде по факту", - відзначив Надєїн.