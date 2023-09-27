Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 2357
Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:43 373
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Вчора 22:23 1132
Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Вчора 21:59 349
Польща побореться за право проведення літньої Олімпіади-2036
Вчора 20:52 177
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО
Вчора 19:36 2226
Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо
Вчора 15:51 331
Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії
Вчора 15:17 992
Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo
Вчора 14:39 306
Золота ера Дніпра
Вчора 13:28 1506
Прямі трансляції

Президент Вереса: Ми не окупили трансляцію матчу з Шахтарем

Іван Надєїн підсумував платний перегляд матчу Верес - Шахтар
Вчора 22:54 293 1
Президент Вереса: Ми не окупили трансляцію матчу з Шахтарем
#Верес, #Надєїн

Джерело - tribuna.com.

Верес не окупив витрати на трансляцію кубкового матчу з Шахтарем, яка була платна на YouTube (ціна перегляду становила 35 гривень).

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"Пару тисяч – для нас цей результат був би нормальним, 10 тисяч було б взагалі супер. Тому десь так, посерединці, плюс мінус. Для першого початку, привчити аудиторію, бо, скажімо так, десь нерозуміння є. Нічого, цей шлях не швидкий, цей шлях довгий, шлях до платного футболу. Як для першого кроку, вважаю, позитивно. Трансляція була високої якості.

На виробництво ми витратили більше ніж 100 тисяч гривень. Не хотів би називати конкретну суму, бо не пам'ятаю, чи в нас є комерційна угода. Скажемо так, трансляцію ми не окупили, безперечно. Все-таки 35 грн – це ж за вирахуванням податків і послуг ютубу. Подивимося, скільки буде по факту", - відзначив Надєїн.

Раніше Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 27359 1
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 21432
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором 2060
Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі 1734
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО 2226
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України 2357
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24693
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89471 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3006
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42971
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118911
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3561