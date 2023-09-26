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Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України

Визначився другий чвертьфіналіст турніру
Сьогодні 18:52 458 0
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України
#Верес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років донецький Шахтар переміг рівненський Верес. 

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Шахтаря, який став другим чвертьфіналістом турніру. Раніше Олександрія, обігравши Рух, вийшла  до 1/4 фіналу Кубка України.

Кубок України
1/8 фіналу, 26 вересня

Верес - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Кащук, 0:2 - 68 Бондаренко, 0:3 - 90+1 Очеретько

Верес: Когут, Шевченко (Ковалюк 71), Курко, Жуліо, Гагун, Гакман, Кухарук, Кучеров (Гайдучик 80), В. Шарай (Світюха 71), Шестаков (Марусич 66), Сікейра (С. Шарай 66)

Шахтар: Різник, Азаров, Міроші, Чигринський, Конопля, Бондаренко (Степаненко 76), Криськів (Зубков 46), Судаков (Очеретько 76), Назарина, Кащук (Швед 72), Келсі (Сікан 46)

Попередження: Гакман 89

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