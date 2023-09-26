Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років донецький Шахтар переміг рівненський Верес.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Шахтаря, який став другим чвертьфіналістом турніру. Раніше Олександрія, обігравши Рух, вийшла до 1/4 фіналу Кубка України.
Верес - Шахтар 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Кащук, 0:2 - 68 Бондаренко, 0:3 - 90+1 Очеретько
Верес: Когут, Шевченко (Ковалюк 71), Курко, Жуліо, Гагун, Гакман, Кухарук, Кучеров (Гайдучик 80), В. Шарай (Світюха 71), Шестаков (Марусич 66), Сікейра (С. Шарай 66)
Шахтар: Різник, Азаров, Міроші, Чигринський, Конопля, Бондаренко (Степаненко 76), Криськів (Зубков 46), Судаков (Очеретько 76), Назарина, Кащук (Швед 72), Келсі (Сікан 46)
Попередження: Гакман 89