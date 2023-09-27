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Капітан Шахтаря назвав головну футбольну мрію

Тарас Степаненко хоче зіграти матч на Донбас Арені
Вчора 23:25 228 0
Капітан Шахтаря назвав головну футбольну мрію
#Донбас Арена, #Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко мріє зіграти матч на Донбас Арені.

Про це розповів сам футболіст.

"Головна мрія, не знаю, чи доживу я до цього моменту як футболіст, чи вже як ветеран, – зіграти на Донбас Арені. Також маю свої цілі, але поки не хочу про них казати. Ще є здоров’я, є сили, і допоки відчуватиму, що є конкурентоспроможним, що дійсно допомагаю клубу не якимись розмовами, а ділом, що є компетентним на полі та поза ним, – поки я це відчуваю, то продовжуватиму грати у футбол. Коли я почую або сам зрозумію, що настав час іти, тоді спокійно завершу кар’єру", - відзначив Степаненко.

Раніше Степанко зіграв 400 матч за Шахтар.

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