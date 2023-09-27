Капітан Шахтаря назвав головну футбольну мрію

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко мріє зіграти матч на Донбас Арені.

Про це розповів сам футболіст.

"Головна мрія, не знаю, чи доживу я до цього моменту як футболіст, чи вже як ветеран, – зіграти на Донбас Арені. Також маю свої цілі, але поки не хочу про них казати. Ще є здоров’я, є сили, і допоки відчуватиму, що є конкурентоспроможним, що дійсно допомагаю клубу не якимись розмовами, а ділом, що є компетентним на полі та поза ним, – поки я це відчуваю, то продовжуватиму грати у футбол. Коли я почую або сам зрозумію, що настав час іти, тоді спокійно завершу кар’єру", - відзначив Степаненко.