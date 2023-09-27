Головне
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 18:52 1752
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Сьогодні 16:42 20995
Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо
Сьогодні 15:51 209
Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії
Сьогодні 15:17 418
Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo
Сьогодні 14:39 184
Золота ера Дніпра
Сьогодні 13:28 1408
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:27 27114
Збірна України не братиме участь у Кубку Європи
Сьогодні 11:39 742
Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 09:51 816
Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі
Сьогодні 09:38 1434
Прямі трансляції

Степаненко зіграв 400-й матч за Шахтар

Степаненко провів ювілейний матч за Шахтар
Сьогодні 17:10 160 0
Степаненко зіграв 400-й матч за Шахтар
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Матч 1/8 фіналу Кубка України Верес – Шахтар (0:3) став ювілейним, 400-м у футболці "помаранчево-чорних" для півзахисника та капітана донеччан Тараса Степаненка.

Степаненко перейшов у Шахтар у травні 2010 року із запорізького Металурга, а дебютував за "гірників" одразу з виграного трофею – 4 липня 2010 року у переможному матчі за Суперкубок України з Таврією (7:1).

У 400 матчах Степаненко зіграв 30 807 хвилин, забив 29 м'ячів, зробив 24 гольові передачі. У 85 поєдинках Степаненко виводив "Шахтар" із капітанською пов'язкою:

  • Чемпіонат України – 265 матчів, 21 гол, 18 асистів
  • Ліга чемпіонів – 65 матчів, 2 голи, 4 асисти
  • Ліга Європи – 27 матчів, 4 голи, 1 асист
  • Кубок України – 32 матчі, 2 голи, 1 асист
  • Суперкубок України – 11 матчів

Тарас Степаненко увійшов до списку 5 гравців Шахтаря, які перетнули позначку в 400 матчів за клуб. Випереджають нинішнього капітана у цьому переліку лише Даріо Срна (536 ігор), Михайло Соколовський (485), Андрій Пятов (482) та Сергій Ященко (444).

Раніше Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика 3044
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України 1752
Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях 1806
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором 1940
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 27114
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 20995
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80456
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50520 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15562 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93808
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31924
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305799