Степаненко зіграв 400-й матч за Шахтар

Степаненко провів ювілейний матч за Шахтар

Матч 1/8 фіналу Кубка України Верес – Шахтар (0:3) став ювілейним, 400-м у футболці "помаранчево-чорних" для півзахисника та капітана донеччан Тараса Степаненка.

Степаненко перейшов у Шахтар у травні 2010 року із запорізького Металурга, а дебютував за "гірників" одразу з виграного трофею – 4 липня 2010 року у переможному матчі за Суперкубок України з Таврією (7:1).

У 400 матчах Степаненко зіграв 30 807 хвилин, забив 29 м'ячів, зробив 24 гольові передачі. У 85 поєдинках Степаненко виводив "Шахтар" із капітанською пов'язкою:

Чемпіонат України – 265 матчів, 21 гол, 18 асистів

Ліга чемпіонів – 65 матчів, 2 голи, 4 асисти

Ліга Європи – 27 матчів, 4 голи, 1 асист

Кубок України – 32 матчі, 2 голи, 1 асист

Суперкубок України – 11 матчів

Тарас Степаненко увійшов до списку 5 гравців Шахтаря, які перетнули позначку в 400 матчів за клуб. Випереджають нинішнього капітана у цьому переліку лише Даріо Срна (536 ігор), Михайло Соколовський (485), Андрій Пятов (482) та Сергій Ященко (444).

Раніше Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України.