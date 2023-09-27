Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч з Олександрією

Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч 9-го туру УПЛ проти Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба киян.

"Футбольний клуб Динамо запускає онлайн продаж благодійних квитків на матч, у якому наш клуб прийматиме Олександрію. Важливо! Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні. У зв’язку з воєнним станом вболівальники не можуть відвідувати матчі улюбленого клубу, проте кожен охочий може придбати благодійний квиток і таким чином долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24.