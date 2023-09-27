Головне
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 18:52 1752
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Сьогодні 16:42 20994
Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо
Сьогодні 15:51 209
Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії
Сьогодні 15:17 418
Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo
Сьогодні 14:39 184
Золота ера Дніпра
Сьогодні 13:28 1408
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:27 27114
Збірна України не братиме участь у Кубку Європи
Сьогодні 11:39 742
Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 09:51 816
Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі
Сьогодні 09:38 1434
Прямі трансляції

Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч з Олександрією

100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу
Сьогодні 16:01 216 0
Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч з Олександрією
#Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч 9-го туру УПЛ проти Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба киян.

"Футбольний клуб Динамо запускає онлайн продаж благодійних квитків на матч, у якому наш клуб прийматиме Олександрію. Важливо! Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні. У зв’язку з воєнним станом вболівальники не можуть відвідувати матчі улюбленого клубу, проте кожен охочий може придбати благодійний квиток і таким чином долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24.

  Ярмолюк міг стати гравцем Динамо або Шахтаря

100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу. У продажі будуть квитки трьох категорій. Кожен уболівальник, який придбає благодійний квиток, візьме участь у розіграші подарунків від Динамо та партнерів клубу", - говориться у повідомленні.

Матч Динамо - Олександрія відбудеться 1 жовтня, о 19:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором 1940
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 27114
Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях 1806
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 20994
Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика 3044
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України 1752
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38141 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50520 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61998
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15562 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8052 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42970