Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч з Олександрією

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч 9-го туру УПЛ проти Олександрії.
Про це повідомляє пресслужба киян.
"Футбольний клуб Динамо запускає онлайн продаж благодійних квитків на матч, у якому наш клуб прийматиме Олександрію. Важливо! Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні. У зв’язку з воєнним станом вболівальники не можуть відвідувати матчі улюбленого клубу, проте кожен охочий може придбати благодійний квиток і таким чином долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24.
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100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу. У продажі будуть квитки трьох категорій. Кожен уболівальник, який придбає благодійний квиток, візьме участь у розіграші подарунків від Динамо та партнерів клубу", - говориться у повідомленні.
Матч Динамо - Олександрія відбудеться 1 жовтня, о 19:00 за київським часом.
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