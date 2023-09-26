Ярмолюк міг стати гравцем Динамо або Шахтаря

Джерело - tribuna.com.
Динамо та Шахтар цікавились українським півзахисником Єгором Ярмолюком до його переходу у Брентфорд.
Про це розповів сам футболіст.
"Наскільки був близький до переходу в Шахтар чи Динамо? Були такі перемовини і з Динамо, і з Шахтарем, але у мене була ціль поїхати в Англію. Вважаю, що це ціль для кожного гравця в Україні та в світі.
Спочатку я не вірив своїм очам, коли потрапив сюди. Мені з усім дуже допомогли, клуб мене дуже тепло прийняв. Мені надали працівника клубу з України. Зараз я дуже радий, що опинився саме тут, адже я прогресую в цьому клубі", – розповів Ярмолюк.
Ярмолюк став гравцем Брентфорда у липні 2022 року. У поточному сезоні хавбек зіграв у 1 поєдинку, не відзначившись результативними діями.
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