Президент ЛНЗ: Не розуміємо вчинок Вереса, ми залишаємось в телепулі

Керівництво Вереса поквапилося з рішенням вийти з телепулу.

Про це розповів президент ЛНЗ Андрій Полтавець.

"Не розуміємо ми вчинок Вереса. На наше переконання, топменеджмент зараз до кінця не розібрався у ситуації і прийняв гарячкове рішення. Ми залишаємося з усіма клубами в телепулі. Ми маємо надію, що Верес також перегляне свою позицію і повернеться.

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Тим більше, що це збіглось саме з нашим матчем, і тепер ми не розуміємо, чому саме наші вболівальники мають платити кошти за перегляд матчу нашого клубу, коли всі інші безплатно транслюються. Тому, звісно, це для нас великий негатив, і будемо думати як виходити з цієї ситуації, як глядачам зробити безплатний показ, як інші клуби роблять це", - сказав Полтавець.