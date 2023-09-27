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Президент ЛНЗ: Не розуміємо вчинок Вереса, ми залишаємось в телепулі

Президент ЛНЗ прокоментував вихід Вереса з телепула
Сьогодні 15:42 273 0
Президент ЛНЗ: Не розуміємо вчинок Вереса, ми залишаємось в телепулі
#ЛНЗ Черкаси, #Андрій Полтавець

Джерело - Tribuna.com.

Керівництво Вереса поквапилося з рішенням вийти з телепулу.

Про це розповів президент ЛНЗ Андрій Полтавець.

"Не розуміємо ми вчинок Вереса. На наше переконання, топменеджмент зараз до кінця не розібрався у ситуації і прийняв гарячкове рішення. Ми залишаємося з усіма клубами в телепулі. Ми маємо надію, що Верес також перегляне свою позицію і повернеться.

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Тим більше, що це збіглось саме з нашим матчем, і тепер ми не розуміємо, чому саме наші вболівальники мають платити кошти за перегляд матчу нашого клубу, коли всі інші безплатно транслюються. Тому, звісно, це для нас великий негатив, і будемо думати як виходити з цієї ситуації, як глядачам зробити безплатний показ, як інші клуби роблять це", - сказав Полтавець.

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