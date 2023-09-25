ЛНЗ зібрав 235 тисяч гривень за благодійні квитки на матч з Динамо

На матч 8 туру УПЛ ЛНЗ - Динамо (2:4) черкаський клуб реалізував благодійних квитків на 253 тисяч гривень.

ПРо це повідомляє пресслужба клубу.

"З початку чемпіонату ініціатива спрямована на передачу всіх коштів бригаді Євгена Панченка, ексворотаря ЛНЗ. Військові формують запит на придбання необхідного обладнання для ефективної роботі на фронті.

Футбольний клуб ЛНЗ спрямує всі кошти на закупівлю для потреб наших захисників. Найближчим часом покажемо, куди пішли гроші. Слава Україні! Безмежна повага ЗСУ!" - йдеться у заяві.

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