Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo

Джерело - FourFourTwo.
Колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон визнаний найкращим тренером в історії футболу.
Про це повідомляє видання FourFourTwo.
Друге місце зайняв Рінус Міхелс, третє - Йоган Кройфф.
Десятку замикає колишній тренер Динамо, збірних України та СРСР Валерій Лобановський.
Також до рейтингу потрапив нинішній тренер Динамо Мірча Луческу - 87-ма сходинка.
10 найкращих тренерів у історії:
1. Алекс Фергюсон;
2. Рінус Михелс;
3. Йоган Кройфф;
4. Білл Шенклі;
5. Пеп Гвардіола;
6. Арріго Саккі;
7. Метт Басбі;
8. Еленіо Еррера;
9. Ернст Хапель;
10. Валерій Лобановський.
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