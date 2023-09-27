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Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo

Також до рейтингу потрапив нинішній тренер Динамо Мірча Луческу
Сьогодні 09:51 307 0
Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo
#Манчестер Юнайтед, #Алекс Фергюсон

Джерело - FourFourTwo.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон визнаний найкращим тренером в історії футболу.

Про це повідомляє видання FourFourTwo.

Друге місце зайняв Рінус Міхелс, третє - Йоган Кройфф.

Десятку замикає колишній тренер Динамо, збірних України та СРСР Валерій Лобановський. 

Також до рейтингу потрапив нинішній тренер Динамо Мірча Луческу - 87-ма сходинка.

10 найкращих тренерів у історії:

1. Алекс Фергюсон;
2. Рінус Михелс;
3. Йоган Кройфф;
4. Білл Шенклі;
5. Пеп Гвардіола;
6. Арріго Саккі;
7. Метт Басбі;
8. Еленіо Еррера;
9. Ернст Хапель;
10. Валерій Лобановський.

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