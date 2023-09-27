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Декілька клубів АПЛ цікавляться Матвієнком

Футболіста у січні намагались підписати Брентфорд та Брайтон
Сьогодні 12:15 279 0
Декілька клубів АПЛ цікавляться Матвієнком
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - TEAMtalk.

Декілька клубв АПЛ цікавляться захисником Шахтаря та збірної України Миколою Матвієнком.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Футболіста у січні намагались підписати Брентфорд та Брайтон, але перехід не відбувся. Наразі ряд клубів АПЛ виявляють серйозний інтерес до українця.

Серед них Вест Гем, Евертон, Крістал Пелес, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.

Раніше Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України.

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