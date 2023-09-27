УАФ висловилася з приводу рішення УЄФА про допуск рф U-17

Повний бойкот

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу (УАФ) закликає приєднатися до бойкоту юнацьких збірних рф внаслідок рішення УЄФА знову допустити збірні цієї країни до 17 років до чемпіонату Європи U-17.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

26 вересня виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про часткову реінтеграцію російського футболу, заявивши, що "діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих".

УАФ рішуче засуджує рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із рф.

УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.

УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.

Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику.

Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях.