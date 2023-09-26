Ювентусу висунуто підозру через сумнівні угоди з футбольними агентами

Найтитулованіший футбольний клуб Італії Ювентус підозрюється у фінансових махінаціях, які торкаються агентів футболістів.

Про це повідомляє Football Italia.

Секретаріат Агентської комісії Італії розпочав перевірку Ювентуса після того, як виявили серії фінансових операцій, в яких деяким агентам, які не брали участі в переходах футболістів, все одно виплачували комісію.

Сьогодні, 26 вересня, агенти, на яких впала підозра, повинні надати відомості та докази про свою невинність.

30-річний гравець Ювентуса Поль Погба отримав тимчасову дискваліфікацію через позитивний тест на тестостерон. Французу загрожує до 4 років повноцінної дискваліфікації. Ювентус розглядає кількох півзахисників, щоб замінити Погба.