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Ювентусу висунуто підозру через сумнівні угоди з футбольними агентами

Сьогодні 20:40 192 0
Ювентусу висунуто підозру через сумнівні угоди з футбольними агентами
#Ювентус

Джерело - sport.ua.

Найтитулованіший футбольний клуб Італії Ювентус підозрюється у фінансових махінаціях, які торкаються агентів футболістів.

Про це повідомляє Football Italia.

Секретаріат Агентської комісії Італії розпочав перевірку Ювентуса після того, як виявили серії фінансових операцій, в яких деяким агентам, які не брали участі в переходах футболістів, все одно виплачували комісію.

Сьогодні, 26 вересня, агенти, на яких впала підозра, повинні надати відомості та докази про свою невинність.

30-річний гравець Ювентуса Поль Погба отримав тимчасову дискваліфікацію через позитивний тест на тестостерон. Французу загрожує до 4 років повноцінної дискваліфікації. Ювентус розглядає кількох півзахисників, щоб замінити Погба.

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