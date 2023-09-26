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Ювентус розглядає кількох півзахисників, щоб замінити Погба

Мова йде про гравців з АПЛ та Ліги 1
Сьогодні 16:55 194 0
Ювентус розглядає кількох півзахисників, щоб замінити Погба
#Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Ювентус розглядає можливість підсилити півзахист взимку, потенційно розглядаються кілька кандидатів.

Про це повідомляє Ді Марціо.

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Найкращим варіантом туринці вважають хавбека Тоттенгема П'єра-Еміля Гейб'єрґа. Ювентус вже намагався підписати його влітку, обмінявши йогоо на Артура, якого пізніше орендувала Фіорентина.

Іншим кандидатом на цю позицію є півзахисник Ніцци Хефрен Тюрам. Туринці розглядають цих гравців в якості заміни для Поля Погба, який здав позитивний допінг-тест.

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