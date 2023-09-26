Циганик: Підпишуся під кожним словом про Коломойського і готовий їх повторити

Журналіст та працівник 1+1 Media Ігор Циганик був у суді на підтримку олігарха Ігоря Коломойського, який не пов'язаний із корупцією у футболі.

Про це повідомив сам журналіст.

"Я підпишуся під кожним словом і готовий їх повторити. Те, що я сказав учора в суді. Я знаю Коломойського 20 років. Якщо хтось мені скаже, що він не боровся з корупцією... Він не пов'язаний із корупцією. У футболі. Людина мала 5-6 клубів, і я бачив, як їй казали, що з такою кількістю клубів вона може легко стати чемпіоном, отримати гроші за Лігу чемпіонів. Він робив, щоби "Дніпро" грав чесно.

Дніпро-Арена – стоїть. Чи багато у нас президентів клубів, хто власним коштом збудував стадіон? Чи багато таких? Напишіть. Я вчора прийшов до суду не як працівник 1+1, а як людина, яка давно знає Коломойського. Як знаю Суркіса, Димінського, Ярославського та інших. Чого ви всі мовчите. Повилазили шавки, які перші бігли гроші ділити. У мене є позиція, я її буду тримати.

А на рішення суду я не збираюся та не збирався впливати. Коломойський зараз лише підозрюваний, він нікуди не втече. Його обов'язково тримати у в'язниці? Людина пенсійного віку. Але коли суд вирішив... Я прийшов поручитися, що він нікуди не втече. І ще раз піду, як треба буде. Тільки суд вирішить, посадити чи не посадити, правильно чи ні. Більше на цю тему не говоритиму. А ті, хто наживався на Коломойському, нехай їх совість їм скаже", - сказав Циганик.