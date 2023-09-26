Барселона може підписати Ндіді

В півзахисника Лестара завершується контракт після закінчення сезону

26-річний нігерійський півзахисник англійського Лестера Вілфред Ндіді наступного літа може перейти до іспанської Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

В опорного хавбека після закінчення сезону 2023/24 завершується контракт з Лестером. Синьо-гранатові" слідкують за ситуацію навколо гравця і планують запропонувати йому контракт. Перевагою для каталонців є те, що цей трансфер можна оформити безплатно.

Минулого трансферного вікна до Ндіді виявляли інтерес також Ювентус, Атлетіко та Баварія, але нігерієць залишився в Лестері і допомагає команді повернутися в АПЛ на наступний сезон.

Напередодні Шейн Клюйверт, один з синів колишнього нападника Патріка Клюйверта, підписав свій перший професійний контракт з Барселоною.