Син Клюйверта перейшов у Барселону

Вінгер підписав контракт з Барселоною

Джерело - FC Barcelona.

Шейн Клюйверт, один з синів колишнього нападника Патріка Клюйверта, підписав свій перший професійний контракт з Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До 9 років гравець тренувався в академії ПСЖ, але опісля перебрався в Іспанію.

У листопаді 2022-го вінгер дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-16, голами не відзначався.

Нагадаємо, сам Патрік Клюйверт виступав за Барселону в період з 1998-го по 2004 рік. На його рахунку 122 голи та 60 результативних передач у 257 матчах.