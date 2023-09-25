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Син Клюйверта перейшов у Барселону

Вінгер підписав контракт з Барселоною
Вчора 22:52 224 0
Син Клюйверта перейшов у Барселону
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Патрік Клюйверт

Джерело - FC Barcelona.

Шейн Клюйверт, один з синів колишнього нападника Патріка Клюйверта, підписав свій перший професійний контракт з Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До 9 років гравець тренувався в академії ПСЖ, але опісля перебрався в Іспанію.

У листопаді 2022-го вінгер дебютував за молодіжну збірну Нідерландів U-16, голами не відзначався.

Нагадаємо, сам Патрік Клюйверт виступав за Барселону в період з 1998-го по 2004 рік. На його рахунку 122 голи та 60 результативних передач у 257 матчах.

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