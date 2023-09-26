Барселона зацікавлена у трансфері гравця Тоттенгема

Джерело - sport.ua.
Аргентинський півзахисник лондонського Тоттенгему Джовані Ло Чельсо може перейти в Барселону або Бетіс.
Про це повідомляє Sport.es.
Хаві досі є великим шанувальником 27-річного гравця і знову спробує його підписати. Тоттенгем не буде триматися за свого резервіста, але хоче отримати за нього солідну грошову компенсацію – 15 мільйонів євро.
У цьому сезоні Джовані Ло Чельсо провів на полі усього 61 хвилину в усіх турнірах (в АПЛ – 16 хвилин). Останні 3 гри в чемпіонаті він пропустив через ушкодження.
Напередодні Шейн Клюйверт, один з синів колишнього нападника Патріка Клюйверта, підписав свій перший професійний контракт з Барселоною.