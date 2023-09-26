Барселона зацікавлена у трансфері гравця Тоттенгема

Також на Чельсо претендує Бетіс

Аргентинський півзахисник лондонського Тоттенгему Джовані Ло Чельсо може перейти в Барселону або Бетіс.

Про це повідомляє Sport.es.

Хаві досі є великим шанувальником 27-річного гравця і знову спробує його підписати. Тоттенгем не буде триматися за свого резервіста, але хоче отримати за нього солідну грошову компенсацію – 15 мільйонів євро.

У цьому сезоні Джовані Ло Чельсо провів на полі усього 61 хвилину в усіх турнірах (в АПЛ – 16 хвилин). Останні 3 гри в чемпіонаті він пропустив через ушкодження.

Напередодні Шейн Клюйверт, один з синів колишнього нападника Патріка Клюйверта, підписав свій перший професійний контракт з Барселоною.