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Барселона зацікавлена у трансфері гравця Тоттенгема

Також на Чельсо претендує Бетіс
Сьогодні 18:11 215 0
Барселона зацікавлена у трансфері гравця Тоттенгема
Фото Getty Images
#Барселона

Джерело - sport.ua.

Аргентинський півзахисник лондонського Тоттенгему Джовані Ло Чельсо може перейти в Барселону або Бетіс.

Про це повідомляє Sport.es.

Хаві досі є великим шанувальником 27-річного гравця і знову спробує його підписати. Тоттенгем не буде триматися за свого резервіста, але хоче отримати за нього солідну грошову компенсацію – 15 мільйонів євро.

У цьому сезоні Джовані Ло Чельсо провів на полі усього 61 хвилину в усіх турнірах (в АПЛ – 16 хвилин). Останні 3 гри в чемпіонаті він пропустив через ушкодження.

Напередодні Шейн Клюйверт, один з синів колишнього нападника Патріка Клюйверта, підписав свій перший професійний контракт з Барселоною.

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