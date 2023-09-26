Ігор Коломойський цілеспрямовано знищив Дніпро.

Про це розповів головний тренер Карпат та екснаставник Дніпра Мирон Маркевич.

"Коломойський знищив Дніпро. З 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив Циганик, то його право – казати те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб Дніпро знищив Коломойський. Ось і все. Клуб зі 100-річною історією. Не хочу у це влазити. Я просто називаю факти, бо я був там. Була команда, Дніпро. А він її просто знищив. Немає славетного Дніпра, 2 рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи. І такого клубу немає. Є клони – ті Дніпро-1, незрозуміло, що то таке. Те, що я можу сказати. А хто що казав – мене не хвилює.

Ми чесно відпрацювали. І футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили – щоб не платити гроші", - відзначив Маркевич.