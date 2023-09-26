Одноклубники закликали Санчо вибачитися перед Тен Гагом

Санчо відсторонений від тренувань та спілкування з першою командою

Одноклубники вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, а також його колеги по збірній Гаррі Магвайр, Люк Шоу і Маркус Рашфорд закликали колегу вибачитися перед головним тренером Еріком тен Гагом, щоб залагодити конфлікт і врятувати свою кар’єру в клубі.

Про це повідомляє ESPN.com.

Нагадаємо, з середини вересня Санчо відсторонено від командних тренувань через проблеми з дисципліною. Футболіст також не допущений до приміщень основної команди, включаючи роздягальні та їдальню. Джейдон змушений підтримувати форму із клубними тренерами на полях академії.

Причина конфлікту в тому, що футболіст дозволив собі різкі висловлювання на адресу Тен Гага, який дорікнув англійцю в непунктуальності. Джейдон пізніше видалив свої висловлювання.

Нагадаємо, Санчо може покинути Манчестер Юнайтед.

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