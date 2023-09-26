Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Вчора 15:16 3023
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 12:29 109
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі
Сьогодні 06:29 2646
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Вчора 21:35 19860
Шериф цікавиться голкіпером Карпат
Вчора 19:24 666
Циганик спробував узяти на поруки Коломойського
Вчора 18:22 917
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Вчора 15:28 37710 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Вчора 10:28 4495
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Вчора 09:30 333201 5
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Вчора 08:47 508
Прямі трансляції

Одноклубники закликали Санчо вибачитися перед Тен Гагом

Санчо відсторонений від тренувань та спілкування з першою командою
Сьогодні 11:53 207 0
Одноклубники закликали Санчо вибачитися перед Тен Гагом
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Ерік тен Гаг

Джерело - sportarena.com.

Одноклубники вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, а також його колеги по збірній Гаррі Магвайр, Люк Шоу і Маркус Рашфорд закликали колегу вибачитися перед головним тренером Еріком тен Гагом, щоб залагодити конфлікт і врятувати свою кар’єру в клубі.

Про це повідомляє ESPN.com.

Нагадаємо, з середини вересня Санчо відсторонено від командних тренувань через проблеми з дисципліною. Футболіст також не допущений до приміщень основної команди, включаючи роздягальні та їдальню. Джейдон змушений підтримувати форму із клубними тренерами на полях академії.

Причина конфлікту в тому, що футболіст дозволив собі різкі висловлювання на адресу Тен Гага, який дорікнув англійцю в непунктуальності. Джейдон пізніше видалив свої висловлювання.

Нагадаємо, Санчо може покинути Манчестер Юнайтед.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою 3023
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 19860
Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського 5313
Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані 3860 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 37710 4
Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує 3814 1
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20095 7
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30452
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33778
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25651
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 37710 4
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24672