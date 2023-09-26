Облак може перейти у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед незадоволений невпевненою грою Андре Онана

Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера на заміну новачку Андре Онана.

Про це повідомляє DeadlineDayLive.

Манчестер Юнайтед багато пропускає у цьому сезоні, частково через невпевнену гру камерунського воротаря. Керівники "манкуніанців" незадоволені грою Онана, тому розглядають можливість придбання воротаря Атлетіко Мадрид Яна Облака.

Чинний контракт 30-річного словенця з Атлетіко діє 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює Облака у 35 млн. євро.

У цьому сезоні за "матрацників" він зіграв шість матчів, пропустив шість голів та два рази відіграв "на нуль".

Раніше легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією.