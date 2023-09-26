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Облак може перейти у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед незадоволений невпевненою грою Андре Онана
Сьогодні 10:14 137 0
Облак може перейти у Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ян Облак, #Андре Онана

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера на заміну новачку Андре Онана.

Про це повідомляє DeadlineDayLive.

Манчестер Юнайтед багато пропускає у цьому сезоні, частково через невпевнену гру камерунського воротаря. Керівники "манкуніанців" незадоволені грою Онана, тому розглядають можливість придбання воротаря Атлетіко Мадрид Яна Облака.

Чинний контракт 30-річного словенця з Атлетіко діє 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює Облака у 35 млн. євро.

У цьому сезоні за "матрацників" він зіграв шість матчів, пропустив шість голів та два рази відіграв "на нуль".

Раніше легенда Манчестер Юнайтед знищив Онана за матч з Баварією.

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