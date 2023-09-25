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Інтер Маямі хоче підписати лідера Реала

Лука Модрич може покинути Реал
Вчора 23:52 209 0
Інтер Маямі хоче підписати лідера Реала
Фото - Getty Images
#Інтер Маямі, #Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Реала Лука Модрич може продовжити кар'єру в Інтер Маямі.

Про це повідомляє The Dubrovnik Times.

Власник клубу Девід Бекхем хоче бачити у складі команди хорватського хавбека, який не отримує бажаної кількості ігрового часу у Реалі, і може роздумувати над відходом з Мадриду.

Бекхем також хотів би бачити у команді Луїса Суареса. У такому випадку невідомо, чи зміг би Інтер Маямі вкластися у зарплатні ліміти й по хорвату, і по уругвайцю.

Раніше повідомлялося, що Динамо Загреб хоче повернути Модрича.

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