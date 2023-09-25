Інтер Маямі хоче підписати лідера Реала

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Реала Лука Модрич може продовжити кар'єру в Інтер Маямі.
Про це повідомляє The Dubrovnik Times.
Власник клубу Девід Бекхем хоче бачити у складі команди хорватського хавбека, який не отримує бажаної кількості ігрового часу у Реалі, і може роздумувати над відходом з Мадриду.
Бекхем також хотів би бачити у команді Луїса Суареса. У такому випадку невідомо, чи зміг би Інтер Маямі вкластися у зарплатні ліміти й по хорвату, і по уругвайцю.
Раніше повідомлялося, що Динамо Загреб хоче повернути Модрича.