Інтер Маямі хоче підписати лідера Реала

Лука Модрич може покинути Реал

Півзахисник Реала Лука Модрич може продовжити кар'єру в Інтер Маямі.

Про це повідомляє The Dubrovnik Times.

Власник клубу Девід Бекхем хоче бачити у складі команди хорватського хавбека, який не отримує бажаної кількості ігрового часу у Реалі, і може роздумувати над відходом з Мадриду.

Бекхем також хотів би бачити у команді Луїса Суареса. У такому випадку невідомо, чи зміг би Інтер Маямі вкластися у зарплатні ліміти й по хорвату, і по уругвайцю.

Раніше повідомлялося, що Динамо Загреб хоче повернути Модрича.