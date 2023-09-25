Матч Аякса з Феєнордом дограють без глядачів

Матч нідерландських клубів буде дограно 27 вересня

Матч Аякса з Феєнордом у 6 турі Ередівізі дограють без глядачів 27 вересня.

Про це повідомляє федерація футболу Нідерландів.

Суперники не змогли дограти гру до кінця. Наприкінці першого тайму вболівальники господарів поля почали кидати фаєри на поле, і суддя призупинив гру на деякий час. Потім матч відновився, проте заворушення тривали. Вболівальники закидали арену феєрверками та димовими шашками.

На 55-й хвилині матч був остаточно зупинений за рахунку 3:0 на користь гостей.

Нагадаємо, Аякс звільнив спортивного директора.