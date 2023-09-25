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Аякс звільнив спортивного директора

Аякс залишився без спортивного директора
Сьогодні 20:07 214 0
Аякс звільнив спортивного директора
#Аякс

Джерело - ajax.nl.

Аякс припинив співпрацю зі спортивним директором Свеном Міслінтатом.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Причиною такого рішення є відсутність широкої підтримки всередині організації.

Керівництво підкреслює, що звільнення не пов'язане з судово-бухгалтерським розслідуванням, оголошеним кілька днів тому. 

Свен Міслінтат підозрюється в трансфері гравця через компанію, в якій він має свою частку та міг отримати за нього додаткові кошти. 

Раніше Аякс розписав результативну нічию з Марселем.

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