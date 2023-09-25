Аякс звільнив спортивного директора

Джерело - ajax.nl.
Аякс припинив співпрацю зі спортивним директором Свеном Міслінтатом.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
Причиною такого рішення є відсутність широкої підтримки всередині організації.
Керівництво підкреслює, що звільнення не пов'язане з судово-бухгалтерським розслідуванням, оголошеним кілька днів тому.
Свен Міслінтат підозрюється в трансфері гравця через компанію, в якій він має свою частку та міг отримати за нього додаткові кошти.
Раніше Аякс розписав результативну нічию з Марселем.