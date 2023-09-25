Аякс звільнив спортивного директора

Аякс залишився без спортивного директора

Аякс припинив співпрацю зі спортивним директором Свеном Міслінтатом.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Причиною такого рішення є відсутність широкої підтримки всередині організації.

Керівництво підкреслює, що звільнення не пов'язане з судово-бухгалтерським розслідуванням, оголошеним кілька днів тому.

Свен Міслінтат підозрюється в трансфері гравця через компанію, в якій він має свою частку та міг отримати за нього додаткові кошти.

Раніше Аякс розписав результативну нічию з Марселем.