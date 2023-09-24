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Ньюкасл знищив Шеффілд Юнайтед, Астон Вілла переграла Челсі Мудрика: результати матчів 6 туру АПЛ

Сьогодні 20:28 788 0
Ньюкасл знищив Шеффілд Юнайтед, Астон Вілла переграла Челсі Мудрика: результати матчів 6 туру АПЛ
#Борнмут, #Брайтон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Челсі, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
6 тур, 24 вересня

Арсенал - Тоттенгем 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Ромеро (авт), 1:1 - 42 Сон Хин Мін, 2:1 - 54 Сака (пен), 2:2 - 55 Сон Хин Мін

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч у складі Арсеналу.

Брайтон - Борнмут 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Соланке, 1:1 - 45+2 Керкез (авт), 2:1 - 46 Мітома, 3:1 - 77 Мітома

Ілля Забарний у складі Борнмута провів увесь матч. Українець отримав попередження.

Ліверпуль - Вест Гем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Салах (пен), 1:1 - 42 Боуен, 2:1 - 60 Нуньєс, 3:1 - 85 Жота

Челсі - Астон Вілла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Воткінс

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі і був замінений на 61-ій хвилині зустрічі.

Шеффілд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 (0:3)

Голи: 0:1 - 21 Лонгстофф, 0:2 - 31 Берн, 0:3 - 35 Ботман, 0:4 - 56 Вілсон, 0:5 - 61 Гордон, 0:6 - 68 Альмірон, 0:7 - 73 Гімараес, 0:8 - 87 Ісак

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