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УАФ відреагувала на скаргу Тимощука

Тимощук через CAS хоче повернути позбавлені рішенням КДК нагород
Сьогодні 22:08 222 0
УАФ відреагувала на скаргу Тимощука
#Анатолій Тимощук, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук, який продовжує заробляти гроші у державі-терористці Росії, не хоче втрачати свої нагороди.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"У провадженні Спортивного арбітражного суду (CAS) знаходиться справа щодо оскарження Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Наразі Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції в даній справі. Дату засідання CAS із цього питання буде встановлено окремо.

Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо) довічно (за поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ); позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України; рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Анатолія Тимощука та доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Анатолій Тимощук оскаржив дане рішення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ", — йдеться у заяві УАФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким вводить у дію санкції щодо колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука.

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