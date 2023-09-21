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Алієв: Президент Динамо був готовий оплатити реабілітацію Мілевського

Олександр Алієв підтвердив слова Євгена Селезньова, що Артема Мілевського намагалися відвезти до лікарні.
Сьогодні 14:24 408 0
Алієв: Президент Динамо був готовий оплатити реабілітацію Мілевського
#Артем Мілевський, #Олександр Алієв, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс був готовий оплатити реабілітацію Артема Мілевського.

Про це розповів експівзахисник киян Олександр Алієв в Instagram.  

"Хотів би розповісти про ситуацію щодо Мілевського Артемія. Про те, що Жека Селезньов сказав. Це дійсно так. Вчора він мав поїхати до лікарні. Ми вже домовилися з лікарем про все, щоб він ліг туди, і лежав там.

Все це був готовий оплатити Ігор Суркіс. Я з ним розмовляв. Він сказав: "Саню, зроби. Покладіть його до лікарні на реабілітацію, я готовий все оплатити".

Але людина досі не бере слухавки. Не хоче. Тому не пишіть мені, будь ласка, щоб я допоміг кенту. Я готовий вже протягом 5 або 6 місяців це йому зробити. Але людина мене не чує. Він сам особисто цього не хоче", - сказав Алієв.

Читайте: Селезньов: Мали відвезти Мілевського до лікарні, але він не бере слухавки

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