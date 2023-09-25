Тренер ПСЖ оцінив тяжкість пошкодження Мбаппе

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав не серйозну травму у матчі з Марселем.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.

"З травмою Кіліана Мбаппе справа не така вже серйозна, але він відчував дискомфорт і труднощі в грі. Було вирішено, що найкраще для нього буде піти з поля. Однак це не свідчить про якусь серйозну проблему. Він відчуває себе добре

", - сказав Енріке.