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Тренер ПСЖ оцінив тяжкість пошкодження Мбаппе

Луїс Енріке прокоментував травму Кіліана Мбаппе
Сьогодні 19:09 244 0
Тренер ПСЖ оцінив тяжкість пошкодження Мбаппе
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Луїс Енріке

Джерело - profootball.uа.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав не серйозну травму у матчі з Марселем.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.

"З травмою Кіліана Мбаппе справа не така вже серйозна, але він відчував дискомфорт і труднощі в грі. Було вирішено, що найкраще для нього буде піти з поля. Однак це не свідчить про якусь серйозну проблему. Він відчуває себе добре

", - сказав Енріке.

Мбаппе розпочав матч у стартовому складі, але був замінений на 32-й хвилині через травму. Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

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