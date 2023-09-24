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ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур без Соболя здолав Мец: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 6 туру Ліги 1
Сьогодні 23:35 412 0
ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур без Соболя здолав Мец: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Мец, #ПСЖ, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
6 тур, 24 вересня

Мец - Страсбур 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 83 Діарра

Українець Едуард Соболь провів матч на лаві запасних Страсбура.

Гавр - Клермон 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Аліуї, 2:0 - 7 Байо, 2:1 - 45+1 Конате

Ланс - Тулуза 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Пінья, 1:1 - 45+1 Саїд, 2:1 - 84 Гілавогі

Монпельє - Ренн 0:0

ПСЖ - Марсель 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Хакімі, 2:0 - 37 Муані, 3:0 - 47 Рамос, 4:0 - 89 Рамос

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