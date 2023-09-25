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Співаковський: Є версія, що вже в грудні, за прохання Виконкому УАФ, буде скликаний конгрес

Сьогодні 14:17 162 0
Співаковський: Є версія, що вже в грудні, за прохання Виконкому УАФ, буде скликаний конгрес

Джерело - Чемпіон.

У грудні може відбутися конгрес УАФ на прохання Виконкому.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Я, чесно скажу, чув перед зустріччю, коли спілкувався з деякими, що ми боїмося того, що ми туди приїдемо, а там буде ось ця пропаганда нового президента УАФ. Ніхто не назвав прізвище цього Волдеморта.

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З ким я розмовляв вже постфактум сказали, що ця тема взагалі не підіймалася. Але є версія, що вже в грудні, на прохання Виконкому УАФ, буде скликаний конгрес. І там ми дізнаємося, хто ж у ролі Волдеморта", - сказав Співаковський.

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